VedoraAI (VED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.484201$ 0.484201 $ 0.484201 Laveste pris $ 0.00602294$ 0.00602294 $ 0.00602294 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

VedoraAI (VED) sanntidsprisen er $0.287026. I løpet av de siste 24 timene har VED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VED er $ 0.484201, mens den rekordlave prisen er $ 0.00602294.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VED endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VedoraAI (VED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.67M$ 24.67M $ 24.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.70M$ 28.70M $ 28.70M Opplagsforsyning 85.95M 85.95M 85.95M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VedoraAI er $ 24.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VED er 85.95M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.70M.