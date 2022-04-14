veDAO (WEVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i veDAO (WEVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

veDAO (WEVE) Informasjon veDAO is an experiment with a single purpose: capture enough TVL to qualify as a top 20 project on Fantom, meeting the snapshot requirements to receive one of Andre Cronje’s ve3 NFTs. Offisiell nettside: https://www.vedao.io/ Kjøp WEVE nå!

veDAO (WEVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for veDAO (WEVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.76K Total forsyning: $ 434.75M Sirkulerende forsyning: $ 297.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.19K All-time high: $ 0.404308 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

veDAO (WEVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak veDAO (WEVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WEVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WEVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WEVEs tokenomics, kan du utforske WEVE tokenets livepris!

