Dagens veDAO livepris er 0.00004231 USD. Spor prisoppdateringer for WEVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WEVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

veDAO Pris (WEVE)

1 WEVE til USD livepris:

+1.70%1D
veDAO (WEVE) Live prisdiagram
veDAO (WEVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-3.18%

-8.02%

-12.73%

-12.73%

veDAO (WEVE) sanntidsprisen er $0.00004231. I løpet av de siste 24 timene har WEVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004158 og et toppnivå på $ 0.000046, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEVE er $ 0.404308, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002967.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEVE endret seg med -3.18% i løpet av den siste timen, -8.02% over 24 timer og -12.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

veDAO (WEVE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på veDAO er $ 12.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEVE er 297.51M, med en total tilgang på 434748864.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.39K.

veDAO (WEVE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på veDAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på veDAO til USD ble $ -0.0000051556.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på veDAO til USD ble $ -0.0000053885.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på veDAO til USD ble $ +0.00001027587702870788.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.02%
30 dager$ -0.0000051556-12.18%
60 dager$ -0.0000053885-12.73%
90 dager$ +0.00001027587702870788+32.08%

Hva er veDAO (WEVE)

veDAO is an experiment with a single purpose: capture enough TVL to qualify as a top 20 project on Fantom, meeting the snapshot requirements to receive one of Andre Cronje’s ve3 NFTs.

veDAO (WEVE) Ressurs

veDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil veDAO (WEVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine veDAO (WEVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for veDAO.

WEVE til lokale valutaer

veDAO (WEVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak veDAO (WEVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WEVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om veDAO (WEVE)

Hvor mye er veDAO (WEVE) verdt i dag?
Live WEVE prisen i USD er 0.00004231 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WEVE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WEVE til USD er $ 0.00004231. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for veDAO?
Markedsverdien for WEVE er $ 12.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WEVE?
Den sirkulerende forsyningen av WEVE er 297.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWEVE ?
WEVE oppnådde en ATH-pris på 0.404308 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WEVE?
WEVE så en ATL-pris på 0.00002967 USD.
Hva er handelsvolumet til WEVE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WEVE er -- USD.
Vil WEVE gå høyere i år?
WEVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WEVE prisprognosen for en mer grundig analyse.
veDAO (WEVE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.