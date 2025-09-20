veDAO (WEVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00004158 24 timer høy $ 0.000046 All Time High $ 0.404308 Laveste pris $ 0.00002967 Prisendring (1H) -3.18% Prisendring (1D) -8.02% Prisendring (7D) -12.73%

veDAO (WEVE) sanntidsprisen er $0.00004231. I løpet av de siste 24 timene har WEVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004158 og et toppnivå på $ 0.000046, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEVE er $ 0.404308, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002967.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEVE endret seg med -3.18% i løpet av den siste timen, -8.02% over 24 timer og -12.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

veDAO (WEVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.39K Opplagsforsyning 297.51M Total forsyning 434,748,864.0

Nåværende markedsverdi på veDAO er $ 12.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEVE er 297.51M, med en total tilgang på 434748864.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.39K.