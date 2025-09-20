VCGamers (VCG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01039009 $ 0.01039009 $ 0.01039009 24 timer lav $ 0.01104429 $ 0.01104429 $ 0.01104429 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01039009$ 0.01039009 $ 0.01039009 24 timer høy $ 0.01104429$ 0.01104429 $ 0.01104429 All Time High $ 0.19225$ 0.19225 $ 0.19225 Laveste pris $ 0.0050598$ 0.0050598 $ 0.0050598 Prisendring (1H) -0.58% Prisendring (1D) +1.63% Prisendring (7D) +5.11% Prisendring (7D) +5.11%

VCGamers (VCG) sanntidsprisen er $0.01081087. I løpet av de siste 24 timene har VCG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01039009 og et toppnivå på $ 0.01104429, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VCG er $ 0.19225, mens den rekordlave prisen er $ 0.0050598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VCG endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, +1.63% over 24 timer og +5.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VCGamers (VCG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VCGamers er $ 1.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VCG er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08M.