Vaultka (VKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00593598 $ 0.00593598 $ 0.00593598 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00593598$ 0.00593598 $ 0.00593598 All Time High $ 0.300445$ 0.300445 $ 0.300445 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +12.39% Prisendring (1D) -92.78% Prisendring (7D) -94.06% Prisendring (7D) -94.06%

Vaultka (VKA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00593598, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VKA er $ 0.300445, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VKA endret seg med +12.39% i løpet av den siste timen, -92.78% over 24 timer og -94.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vaultka (VKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.65K$ 15.65K $ 15.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Opplagsforsyning 36.60M 36.60M 36.60M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vaultka er $ 15.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VKA er 36.60M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.76K.