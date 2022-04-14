Vault Zero (VZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vault Zero (VZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vault Zero (VZ) Informasjon VaultZero is a cutting-edge gamified Web3 platform that leverages advanced multi-agent AI to redefine user interaction and engagement. Designed for explorers and innovators, it offers a unique fusion of AI, strategy, and decentralized rewards. Players participate in games, challenges, and strategic decisions, unlocking rewards while pushing boundaries of creativity and boldness in an ever-evolving digital landscape. Offisiell nettside: https://www.vaultzero.ai Kjøp VZ nå!

Vault Zero (VZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vault Zero (VZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 85.84K $ 85.84K $ 85.84K Total forsyning: $ 2.91B $ 2.91B $ 2.91B Sirkulerende forsyning: $ 2.91B $ 2.91B $ 2.91B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 85.84K $ 85.84K $ 85.84K All-time high: $ 0.00107794 $ 0.00107794 $ 0.00107794 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Vault Zero (VZ) pris

Vault Zero (VZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vault Zero (VZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VZs tokenomics, kan du utforske VZ tokenets livepris!

VZ prisforutsigelse Vil du vite hvor VZ kan være på vei? Vår VZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VZ tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!