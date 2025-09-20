Dagens Vault Zero livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Vault Zero livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VZ

VZ Prisinformasjon

VZ Offisiell nettside

VZ tokenomics

VZ Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Vault Zero Logo

Vault Zero Pris (VZ)

Ikke oppført

1 VZ til USD livepris:

--
----
+1.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Vault Zero (VZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:59:34 (UTC+8)

Vault Zero (VZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107794
$ 0.00107794$ 0.00107794

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+1.19%

-5.00%

-5.00%

Vault Zero (VZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VZ er $ 0.00107794, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VZ endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +1.19% over 24 timer og -5.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vault Zero (VZ) Markedsinformasjon

$ 94.30K
$ 94.30K$ 94.30K

--
----

$ 94.30K
$ 94.30K$ 94.30K

2.91B
2.91B 2.91B

2,913,748,584.6131024
2,913,748,584.6131024 2,913,748,584.6131024

Nåværende markedsverdi på Vault Zero er $ 94.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VZ er 2.91B, med en total tilgang på 2913748584.6131024. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.30K.

Vault Zero (VZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Vault Zero til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vault Zero til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vault Zero til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vault Zero til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.19%
30 dager$ 0+21.30%
60 dager$ 0-75.02%
90 dager$ 0--

Hva er Vault Zero (VZ)

VaultZero is a cutting-edge gamified Web3 platform that leverages advanced multi-agent AI to redefine user interaction and engagement. Designed for explorers and innovators, it offers a unique fusion of AI, strategy, and decentralized rewards. Players participate in games, challenges, and strategic decisions, unlocking rewards while pushing boundaries of creativity and boldness in an ever-evolving digital landscape.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Vault Zero (VZ) Ressurs

Offisiell nettside

Vault Zero Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vault Zero (VZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vault Zero (VZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vault Zero.

Sjekk Vault Zeroprisprognosen nå!

VZ til lokale valutaer

Vault Zero (VZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vault Zero (VZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Vault Zero (VZ)

Hvor mye er Vault Zero (VZ) verdt i dag?
Live VZ prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VZ til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vault Zero?
Markedsverdien for VZ er $ 94.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VZ?
Den sirkulerende forsyningen av VZ er 2.91B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVZ ?
VZ oppnådde en ATH-pris på 0.00107794 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VZ?
VZ så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VZ er -- USD.
Vil VZ gå høyere i år?
VZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:59:34 (UTC+8)

Vault Zero (VZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.