Vault Zero (VZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00107794$ 0.00107794 $ 0.00107794 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) +1.19% Prisendring (7D) -5.00% Prisendring (7D) -5.00%

Vault Zero (VZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VZ er $ 0.00107794, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VZ endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +1.19% over 24 timer og -5.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vault Zero (VZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 94.30K$ 94.30K $ 94.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 94.30K$ 94.30K $ 94.30K Opplagsforsyning 2.91B 2.91B 2.91B Total forsyning 2,913,748,584.6131024 2,913,748,584.6131024 2,913,748,584.6131024

Nåværende markedsverdi på Vault Zero er $ 94.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VZ er 2.91B, med en total tilgang på 2913748584.6131024. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.30K.