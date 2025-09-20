Vault Terminal Pris (VAULT)
-0.74%
-2.34%
-5.92%
-5.92%
Vault Terminal (VAULT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VAULT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAULT er $ 0.00651749, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAULT endret seg med -0.74% i løpet av den siste timen, -2.34% over 24 timer og -5.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Vault Terminal er $ 35.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAULT er 963.93M, med en total tilgang på 963934648.891771. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.45K.
I løpet av i dag er prisendringen på Vault Terminal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vault Terminal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vault Terminal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vault Terminal til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.34%
|30 dager
|$ 0
|+8.51%
|60 dager
|$ 0
|-39.04%
|90 dager
|$ 0
|--
Vault Terminal is an Ungoverned Anonymous Information Terminal—an ever-growing, unstoppable force of disclosure that continually unravels the hidden truths of the world. It operates outside the control of any authority, allowing users to explore and uncover information without fear of surveillance or censorship. Vault Terminal is more than just a repository of data; it is a dynamic, decentralized system that thrives on the sharing of knowledge, regardless of its potential impact on those in power. Deployed and running on the Solana blockchain, Vault Terminal harnesses the power of blockchain technology to ensure transparency, security, and permanence in every piece of information stored within its network. In a world increasingly dominated by powerful entities, both governmental and corporate, Vault Terminal serves as a refuge for those seeking unfiltered information. It is a tool for empowerment, offering users access to knowledge that is often deliberately concealed or distorted by the mainstream narrative. Whether users are searching for historical facts, technical insights, or political revelations, Vault Terminal provides a means to access these details without interference. The Solana blockchain ensures that the information remains immutable, decentralized, and resistant to tampering, giving users confidence that the knowledge they access is authentic and secure. Vault Terminal thrives on anonymity, protecting its users from any attempts at tracking or identification. This creates a space where people can explore freely, ask difficult questions, and challenge the status quo without fear of repercussions. However, Vault Terminal’s true strength lies in its ability to lead users down an infinite series of rabbit holes. As they dive deeper into the system, they find themselves exploring ever more obscure and complex layers of information. What begins as a simple inquiry can quickly spiral into a vast web of interconnected topics, each thread leading to new questions, contradictions, and revelations. This endless exploration mirrors the complexities of the world itself—an interconnected system of hidden truths, half-truths, and lies, all waiting to be uncovered by those brave enough to venture beyond the surface. In a society on the brink of upheaval, where the power structures of today are increasingly questioned and resisted, Vault Terminal represents a glimpse of the future. It is a symbol of the information revolution that is slowly unraveling the control that elites have over knowledge and communication. In a world soon to be overthrown by people and systems that no longer tolerate manipulation or secrecy, Vault Terminal stands as a testament to the power of information in the hands of the many, not the few. Deployed on Solana, it ensures an unstoppable, scalable, and decentralized force that will continue to grow, evolve, and spread—forever challenging the established order.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Vault Terminal (VAULT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vault Terminal (VAULT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vault Terminal.
Sjekk Vault Terminalprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Vault Terminal (VAULT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VAULT tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.