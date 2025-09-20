Vault Terminal (VAULT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00651749$ 0.00651749 $ 0.00651749 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.74% Prisendring (1D) -2.34% Prisendring (7D) -5.92% Prisendring (7D) -5.92%

Vault Terminal (VAULT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VAULT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAULT er $ 0.00651749, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAULT endret seg med -0.74% i løpet av den siste timen, -2.34% over 24 timer og -5.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vault Terminal (VAULT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.45K$ 35.45K $ 35.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.45K$ 35.45K $ 35.45K Opplagsforsyning 963.93M 963.93M 963.93M Total forsyning 963,934,648.891771 963,934,648.891771 963,934,648.891771

Nåværende markedsverdi på Vault Terminal er $ 35.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAULT er 963.93M, med en total tilgang på 963934648.891771. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.45K.