Vault Overflow (VAULT) Informasjon We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits

Portfolio Management

Long term positions building tools like DCA and auto-invest

Spot token trading

Low leverage futures products

A series of auto-rebalancing indexes for top tokens

More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions

Hyperliquid EVM support for money markets and more Offisiell nettside: https://www.vaultoverflow.com/ Kjøp VAULT nå!

Vault Overflow (VAULT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vault Overflow (VAULT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.90K Total forsyning: $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 121.55K All-time high: $ 0.276619 All-Time Low: $ 0.009997 Nåværende pris: $ 0.01215941

Vault Overflow (VAULT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vault Overflow (VAULT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VAULT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VAULT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VAULTs tokenomics, kan du utforske VAULT tokenets livepris!

