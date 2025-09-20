Vault Overflow (VAULT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.276619$ 0.276619 $ 0.276619 Laveste pris $ 0.009997$ 0.009997 $ 0.009997 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +21.63% Prisendring (7D) +21.63%

Vault Overflow (VAULT) sanntidsprisen er $0.01216058. I løpet av de siste 24 timene har VAULT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAULT er $ 0.276619, mens den rekordlave prisen er $ 0.009997.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAULT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +21.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vault Overflow (VAULT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.91K$ 44.91K $ 44.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 121.57K$ 121.57K $ 121.57K Opplagsforsyning 3.69M 3.69M 3.69M Total forsyning 9,996,685.02854359 9,996,685.02854359 9,996,685.02854359

Nåværende markedsverdi på Vault Overflow er $ 44.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAULT er 3.69M, med en total tilgang på 9996685.02854359. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.57K.