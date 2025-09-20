Vault AI ($VAULT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00195115 $ 0.00195115 $ 0.00195115 24 timer lav $ 0.00199626 $ 0.00199626 $ 0.00199626 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00195115$ 0.00195115 $ 0.00195115 24 timer høy $ 0.00199626$ 0.00199626 $ 0.00199626 All Time High $ 0.382574$ 0.382574 $ 0.382574 Laveste pris $ 0.00135517$ 0.00135517 $ 0.00135517 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.77% Prisendring (7D) +2.24% Prisendring (7D) +2.24%

Vault AI ($VAULT) sanntidsprisen er $0.00195722. I løpet av de siste 24 timene har $VAULT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00195115 og et toppnivå på $ 0.00199626, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $VAULT er $ 0.382574, mens den rekordlave prisen er $ 0.00135517.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $VAULT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.77% over 24 timer og +2.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vault AI ($VAULT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 195.72K$ 195.72K $ 195.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 195.72K$ 195.72K $ 195.72K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vault AI er $ 195.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $VAULT er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.72K.