Vasco da Gama Fan Token (VASCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vasco da Gama Fan Token (VASCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Informasjon Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Offisiell nettside: https://www.socios.com/fan-tokens/ Kjøp VASCO nå!

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vasco da Gama Fan Token (VASCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 70.54K $ 70.54K $ 70.54K Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 687.14K $ 687.14K $ 687.14K All-time high: $ 2.68 $ 2.68 $ 2.68 All-Time Low: $ 0.02436096 $ 0.02436096 $ 0.02436096 Nåværende pris: $ 0.03435684 $ 0.03435684 $ 0.03435684 Lær mer om Vasco da Gama Fan Token (VASCO) pris

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vasco da Gama Fan Token (VASCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VASCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VASCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VASCOs tokenomics, kan du utforske VASCO tokenets livepris!

