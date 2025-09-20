Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.03758841 24 timer høy $ 0.04124431 All Time High $ 2.68 Laveste pris $ 0.03759218 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -8.61% Prisendring (7D) -40.11%

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) sanntidsprisen er $0.03768852. I løpet av de siste 24 timene har VASCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03758841 og et toppnivå på $ 0.04124431, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VASCO er $ 2.68, mens den rekordlave prisen er $ 0.03759218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VASCO endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -8.61% over 24 timer og -40.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.38K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 753.77K Opplagsforsyning 2.05M Total forsyning 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vasco da Gama Fan Token er $ 77.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VASCO er 2.05M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 753.77K.