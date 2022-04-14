Vapor (VAPOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vapor (VAPOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vapor (VAPOR) Informasjon Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon. Offisiell nettside: https://www.vaporware.fun/ Kjøp VAPOR nå!

Vapor (VAPOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vapor (VAPOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 300.49K $ 300.49K $ 300.49K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 300.49K $ 300.49K $ 300.49K All-time high: $ 0.160208 $ 0.160208 $ 0.160208 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00029991 $ 0.00029991 $ 0.00029991 Lær mer om Vapor (VAPOR) pris

Vapor (VAPOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vapor (VAPOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VAPOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VAPOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VAPORs tokenomics, kan du utforske VAPOR tokenets livepris!

VAPOR prisforutsigelse Vil du vite hvor VAPOR kan være på vei? Vår VAPOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VAPOR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!