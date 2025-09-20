Vapor (VAPOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.160208$ 0.160208 $ 0.160208 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +28.47% Prisendring (7D) +28.47%

Vapor (VAPOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VAPOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAPOR er $ 0.160208, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAPOR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +28.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vapor (VAPOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 330.51K$ 330.51K $ 330.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 330.51K$ 330.51K $ 330.51K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,001,932,831.0 1,001,932,831.0 1,001,932,831.0

Nåværende markedsverdi på Vapor er $ 330.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAPOR er 1.00B, med en total tilgang på 1001932831.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 330.51K.