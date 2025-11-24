Vanguard xStock pris i dag

Sanntids Vanguard xStock (VTIX) pris i dag er $ 321.61, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende VTIX til USD konverteringssats er $ 321.61 per VTIX.

Vanguard xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,795,457, med en sirkulerende forsyning på 5.58K VTIX. I løpet av de siste 24 timene VTIX har den blitt handlet mellom $ 321.58(laveste) og $ 321.64 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 339.15, mens tidenes laveste notering var $ 304.19.

Kortsiktig har VTIX beveget seg -- i løpet av den siste timen og -2.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Vanguard xStock (VTIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M Opplagsforsyning 5.58K 5.58K 5.58K Total forsyning 26,661.05428827932 26,661.05428827932 26,661.05428827932

Nåværende markedsverdi på Vanguard xStock er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VTIX er 5.58K, med en total tilgang på 26661.05428827932. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.57M.