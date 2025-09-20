VanEck Treasury Fund (VBILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.0, 24 timer høy $ 1.0, All Time High $ 1.0, Laveste pris $ 1.0, Prisendring (1H) 0.00%, Prisendring (1D) 0.00%, Prisendring (7D) 0.00%

VanEck Treasury Fund (VBILL) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har VBILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.0 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VBILL er $ 1.0, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VBILL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.06M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 74.06M, Opplagsforsyning 74.06M, Total forsyning 74,058,527.68

Nåværende markedsverdi på VanEck Treasury Fund er $ 74.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VBILL er 74.06M, med en total tilgang på 74058527.68. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.06M.