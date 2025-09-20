Dagens VanEck Treasury Fund livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for VBILL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VBILL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VanEck Treasury Fund livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for VBILL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VBILL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

VanEck Treasury Fund Pris (VBILL)

1 VBILL til USD livepris:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
VanEck Treasury Fund (VBILL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:45:30 (UTC+8)

VanEck Treasury Fund (VBILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 timer lav
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 timer høy

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

VanEck Treasury Fund (VBILL) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har VBILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.0 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VBILL er $ 1.0, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VBILL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Markedsinformasjon

$ 74.06M
$ 74.06M$ 74.06M

--
----

$ 74.06M
$ 74.06M$ 74.06M

74.06M
74.06M 74.06M

74,058,527.68
74,058,527.68 74,058,527.68

Nåværende markedsverdi på VanEck Treasury Fund er $ 74.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VBILL er 74.06M, med en total tilgang på 74058527.68. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.06M.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på VanEck Treasury Fund til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på VanEck Treasury Fund til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på VanEck Treasury Fund til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på VanEck Treasury Fund til USD ble $ 0.0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ 0.00000000000.00%
60 dager$ 0.00000000000.00%
90 dager$ 0.00.00%

Hva er VanEck Treasury Fund (VBILL)

This Fund seeks to offer a stable value of $1 per token and pays daily accrued dividends directly to investors' wallets as new tokens each day. The Fund primarily invests its total assets in cash, U.S. Treasury bills, and repurchase agreements, allowing investors to earn yield while holding the token on the blockchain. The Fund pursues its investment objective by investing only in cash, U.S. Treasury obligations, which include securities issued or guaranteed by the U.S. Treasury where the payment of principal and interest is backed by the full faith and credit of the U.S. government (“U.S. Treasury Obligations”), and repurchase agreements collateralized by U.S. Treasury Obligations and cash. The Fund will invest in securities with maturities of (or deemed maturities of) 397 days or less and will maintain a dollar-weighted average portfolio maturity of 60 days or less and a dollar-weighted average portfolio life of 120 days or less. The Fund may also invest in one or more other pooled investment vehicles managed by third-party investment managers or the Investment Manager or an affiliate thereof that invest in the same types of securities in which the Fund may invest directly (“Underlying Funds”). Underlying Funds may include investment companies registered under the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended (the “Investment Company Act”). The Fund may also invest in or otherwise hold one or more stablecoins and similar yield-bearing digital asset instruments, including in connection with investors that subscribe for Shares (as defined below) in-kind with stablecoins and such instruments instead of U.S. dollars, including subscriptions executed through Atomic Swaps (as defined below), and in connection with processing redemption transactions. For the purposes of satisfying the Fund’s investment strategy of investing only in cash, U.S. Treasury Obligations and repurchase agreements collateralized by U.S. Treasury Obligations and cash, investments in Underlying Funds, stablecoins and similar yieldbearing digital asset instruments will be considered as if they are invested in cash and such securities. For the purposes of this Memorandum, the Fund’s investments are collectively referred to as “Investments”. While the Fund intends to invest in the manner described above, the Fund will also remain opportunistic and may pursue other investment opportunities. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective; you could lose money by investing in the Fund. Although the Fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per Share, it cannot guarantee it will do so. An investment in the Fund is not a bank account or a deposit of a bank and is not insured or guaranteed by the U.S. Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. You should not expect that the Investment Manager or its affiliates will provide financial support to the Fund at any time, including during periods of market stress.

VanEck Treasury Fund (VBILL) Ressurs

VanEck Treasury Fund Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VanEck Treasury Fund (VBILL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VanEck Treasury Fund (VBILL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VanEck Treasury Fund.

Sjekk VanEck Treasury Fundprisprognosen nå!

VBILL til lokale valutaer

VanEck Treasury Fund (VBILL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VanEck Treasury Fund (VBILL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VBILL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om VanEck Treasury Fund (VBILL)

Hvor mye er VanEck Treasury Fund (VBILL) verdt i dag?
Live VBILL prisen i USD er 1.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VBILL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VBILL til USD er $ 1.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VanEck Treasury Fund?
Markedsverdien for VBILL er $ 74.06M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VBILL?
Den sirkulerende forsyningen av VBILL er 74.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVBILL ?
VBILL oppnådde en ATH-pris på 1.0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VBILL?
VBILL så en ATL-pris på 1.0 USD.
Hva er handelsvolumet til VBILL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VBILL er -- USD.
Vil VBILL gå høyere i år?
VBILL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VBILL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:45:30 (UTC+8)

