ValleyDAO pris i dag

Sanntids ValleyDAO (GROW) pris i dag er $ 0.24623, med en 0.58% endring de siste 24 timene. Nåværende GROW til USD konverteringssats er $ 0.24623 per GROW.

ValleyDAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,734,869, med en sirkulerende forsyning på 11.11M GROW. I løpet av de siste 24 timene GROW har den blitt handlet mellom $ 0.241513(laveste) og $ 0.24623 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.42, mens tidenes laveste notering var $ 0.152417.

Kortsiktig har GROW beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ValleyDAO (GROW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Opplagsforsyning 11.11M 11.11M 11.11M Total forsyning 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

