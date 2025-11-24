Valentine pris i dag

Sanntids Valentine (VALENTINE) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende VALENTINE til USD konverteringssats er -- per VALENTINE.

Valentine rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 35,960, med en sirkulerende forsyning på 1.00B VALENTINE. I løpet av de siste 24 timene VALENTINE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00451876, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VALENTINE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Valentine (VALENTINE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.96K$ 35.96K $ 35.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.96K$ 35.96K $ 35.96K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Valentine er $ 35.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VALENTINE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.96K.