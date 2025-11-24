Valencia CF Fan Token pris i dag

Sanntids Valencia CF Fan Token (VCF) pris i dag er $ 0.086234, med en 0.41% endring de siste 24 timene. Nåværende VCF til USD konverteringssats er $ 0.086234 per VCF.

Valencia CF Fan Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 568,545, med en sirkulerende forsyning på 6.60M VCF. I løpet av de siste 24 timene VCF har den blitt handlet mellom $ 0.084345(laveste) og $ 0.088242 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.95, mens tidenes laveste notering var $ 0.083915.

Kortsiktig har VCF beveget seg +1.11% i løpet av den siste timen og -11.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Valencia CF Fan Token (VCF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 568.55K$ 568.55K $ 568.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 861.53K$ 861.53K $ 861.53K Opplagsforsyning 6.60M 6.60M 6.60M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

