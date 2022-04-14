Vainguard (VAIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vainguard (VAIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vainguard (VAIN) Informasjon Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard's consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint. Offisiell nettside: https://www.vainguard.ai

Vainguard (VAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vainguard (VAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61,50K $ 61,50K $ 61,50K Total forsyning: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M Sirkulerende forsyning: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61,50K $ 61,50K $ 61,50K All-time high: $ 0,02817637 $ 0,02817637 $ 0,02817637 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Vainguard (VAIN) pris

Vainguard (VAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vainguard (VAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VAINs tokenomics, kan du utforske VAIN tokenets livepris!

