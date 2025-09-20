Vainguard (VAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02817637 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -2.66% Prisendring (7D) -4.97%

Vainguard (VAIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAIN er $ 0.02817637, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAIN endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og -4.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vainguard (VAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.60K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.60K Opplagsforsyning 999.41M Total forsyning 999,408,527.7695959

Nåværende markedsverdi på Vainguard er $ 72.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAIN er 999.41M, med en total tilgang på 999408527.7695959. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.60K.