Dagens Vainguard livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VAIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Mer om VAIN

VAIN Prisinformasjon

VAIN Offisiell nettside

VAIN tokenomics

VAIN Prisprognose

Vainguard Logo

Vainguard Pris (VAIN)

Ikke oppført

1 VAIN til USD livepris:

--
----
-2.60%1D
USD
Vainguard (VAIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:26:40 (UTC+8)

Vainguard (VAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02817637
$ 0.02817637$ 0.02817637

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-2.66%

-4.97%

-4.97%

Vainguard (VAIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAIN er $ 0.02817637, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAIN endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og -4.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vainguard (VAIN) Markedsinformasjon

$ 72.60K
$ 72.60K$ 72.60K

--
----

$ 72.60K
$ 72.60K$ 72.60K

999.41M
999.41M 999.41M

999,408,527.7695959
999,408,527.7695959 999,408,527.7695959

Nåværende markedsverdi på Vainguard er $ 72.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAIN er 999.41M, med en total tilgang på 999408527.7695959. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.60K.

Vainguard (VAIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Vainguard til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vainguard til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vainguard til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vainguard til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.66%
30 dager$ 0+10.06%
60 dager$ 0+9.53%
90 dager$ 0--

Hva er Vainguard (VAIN)

Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard’s consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint.

Vainguard (VAIN) Ressurs

Offisiell nettside

Vainguard Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vainguard (VAIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vainguard (VAIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vainguard.

Sjekk Vainguardprisprognosen nå!

VAIN til lokale valutaer

Vainguard (VAIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vainguard (VAIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VAIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Vainguard (VAIN)

Hvor mye er Vainguard (VAIN) verdt i dag?
Live VAIN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VAIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VAIN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vainguard?
Markedsverdien for VAIN er $ 72.60K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VAIN?
Den sirkulerende forsyningen av VAIN er 999.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVAIN ?
VAIN oppnådde en ATH-pris på 0.02817637 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VAIN?
VAIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VAIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VAIN er -- USD.
Vil VAIN gå høyere i år?
VAIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VAIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:26:40 (UTC+8)

