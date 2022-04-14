UXD Stablecoin (UXD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UXD Stablecoin (UXD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UXD Stablecoin (UXD) Informasjon UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization. Offisiell nettside: https://uxd.fi/

UXD Stablecoin (UXD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UXD Stablecoin (UXD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 302.36K $ 302.36K $ 302.36K Total forsyning: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Sirkulerende forsyning: $ 301.11K $ 301.11K $ 301.11K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M All-time high: $ 18.92 $ 18.92 $ 18.92 All-Time Low: $ 0.052523 $ 0.052523 $ 0.052523 Nåværende pris: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Lær mer om UXD Stablecoin (UXD) pris

UXD Stablecoin (UXD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UXD Stablecoin (UXD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UXD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UXD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UXDs tokenomics, kan du utforske UXD tokenets livepris!

UXD prisforutsigelse Vil du vite hvor UXD kan være på vei? Vår UXD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UXD tokenets prisforutsigelse nå!

