UXD Stablecoin (UXD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24 timer lav $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24 timer høy 24 timer lav $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 24 timer høy $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 All Time High $ 18.92$ 18.92 $ 18.92 Laveste pris $ 0.052523$ 0.052523 $ 0.052523 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.09% Prisendring (7D) +0.54% Prisendring (7D) +0.54%

UXD Stablecoin (UXD) sanntidsprisen er $1.006. I løpet av de siste 24 timene har UXD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.004 og et toppnivå på $ 1.012, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UXD er $ 18.92, mens den rekordlave prisen er $ 0.052523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UXD endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og +0.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UXD Stablecoin (UXD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 303.06K$ 303.06K $ 303.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Opplagsforsyning 301.11K 301.11K 301.11K Total forsyning 8,999,954.586342 8,999,954.586342 8,999,954.586342

Nåværende markedsverdi på UXD Stablecoin er $ 303.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UXD er 301.11K, med en total tilgang på 8999954.586342. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.06M.