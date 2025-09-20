UwU Lend (UWU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 380.72$ 380.72 $ 380.72 Laveste pris $ 0.00373277$ 0.00373277 $ 0.00373277 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

UwU Lend (UWU) sanntidsprisen er $0.00856342. I løpet av de siste 24 timene har UWU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UWU er $ 380.72, mens den rekordlave prisen er $ 0.00373277.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UWU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UwU Lend (UWU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 94.26K$ 94.26K $ 94.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 137.02K$ 137.02K $ 137.02K Opplagsforsyning 11.01M 11.01M 11.01M Total forsyning 16,000,000.0 16,000,000.0 16,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UwU Lend er $ 94.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UWU er 11.01M, med en total tilgang på 16000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 137.02K.