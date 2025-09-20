uwu (UWU) Prisinformasjon (USD)

uwu (UWU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UWU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UWU er $ 0.00260909, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UWU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og +6.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

uwu (UWU) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på uwu er $ 10.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UWU er 996.69M, med en total tilgang på 996694434.0823777. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.07K.