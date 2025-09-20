Dagens uwu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for UWU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UWU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens uwu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for UWU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UWU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

uwu Logo

uwu Pris (UWU)

Ikke oppført

1 UWU til USD livepris:

--
----
-2.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
uwu (UWU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:31:42 (UTC+8)

uwu (UWU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00260909
$ 0.00260909$ 0.00260909

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.66%

+6.49%

+6.49%

uwu (UWU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UWU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UWU er $ 0.00260909, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UWU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og +6.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

uwu (UWU) Markedsinformasjon

$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K

--
----

$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K

996.69M
996.69M 996.69M

996,694,434.0823777
996,694,434.0823777 996,694,434.0823777

Nåværende markedsverdi på uwu er $ 10.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UWU er 996.69M, med en total tilgang på 996694434.0823777. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.07K.

uwu (UWU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på uwu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på uwu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på uwu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på uwu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.66%
30 dager$ 0+32.15%
60 dager$ 0+9.09%
90 dager$ 0--

Hva er uwu (UWU)

This token is about an emoticon representing a cute face. The u characters represent closed eyes, while the w represents a cat mouth. It is used to express various warm, happy, or affectionate feelings. The emoticon uwu is often used to denote cuteness (kawaii), happiness, or tenderness. It is popularly used in the furry fandom. It is often erroneously used to reference Japanese otaku culture. The emoticon uwu is known to date back as far as April 11, 2000, when it was used by furry artist Ghislain Deslierres in a post on the furry art site VCL (Vixen Controlled Library).

uwu (UWU) Ressurs

Offisiell nettside

uwu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil uwu (UWU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine uwu (UWU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for uwu.

Sjekk uwuprisprognosen nå!

UWU til lokale valutaer

uwu (UWU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak uwu (UWU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UWU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om uwu (UWU)

Hvor mye er uwu (UWU) verdt i dag?
Live UWU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UWU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UWU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for uwu?
Markedsverdien for UWU er $ 10.07K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UWU?
Den sirkulerende forsyningen av UWU er 996.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUWU ?
UWU oppnådde en ATH-pris på 0.00260909 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UWU?
UWU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til UWU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UWU er -- USD.
Vil UWU gå høyere i år?
UWU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UWU prisprognosen for en mer grundig analyse.
uwu (UWU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.