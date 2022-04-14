Usual USD (USD0) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Usual USD (USD0), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Usual USD (USD0) Informasjon USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC. Offisiell nettside: https://usual.money Teknisk dokument: https://docs.usual.money/ Kjøp USD0 nå!

Usual USD (USD0) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Usual USD (USD0), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 559.86M $ 559.86M $ 559.86M Total forsyning: $ 561.12M $ 561.12M $ 561.12M Sirkulerende forsyning: $ 561.12M $ 561.12M $ 561.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 559.86M $ 559.86M $ 559.86M All-time high: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 All-Time Low: $ 0.962885 $ 0.962885 $ 0.962885 Nåværende pris: $ 0.997953 $ 0.997953 $ 0.997953 Lær mer om Usual USD (USD0) pris

Usual USD (USD0) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Usual USD (USD0) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USD0 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USD0 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USD0s tokenomics, kan du utforske USD0 tokenets livepris!

