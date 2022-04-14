Ustream Coin (USTREAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ustream Coin (USTREAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ustream Coin (USTREAM) Informasjon Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/5Q8RSzXAybeLYkf76mMP5a5C9ikc8y4Qq9raJqKapump Kjøp USTREAM nå!

Ustream Coin (USTREAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ustream Coin (USTREAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 223.53K $ 223.53K $ 223.53K Total forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Sirkulerende forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 223.53K $ 223.53K $ 223.53K All-time high: $ 0.0010819 $ 0.0010819 $ 0.0010819 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022468 $ 0.00022468 $ 0.00022468 Lær mer om Ustream Coin (USTREAM) pris

Ustream Coin (USTREAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ustream Coin (USTREAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USTREAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USTREAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USTREAMs tokenomics, kan du utforske USTREAM tokenets livepris!

USTREAM prisforutsigelse Vil du vite hvor USTREAM kan være på vei? Vår USTREAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USTREAM tokenets prisforutsigelse nå!

