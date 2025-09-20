USK (USK) Prisinformasjon (USD)

USK (USK) sanntidsprisen er $0.991739. I løpet av de siste 24 timene har USK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.975909 og et toppnivå på $ 0.992086, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USK er $ 1.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.50022.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USK endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +1.04% over 24 timer og +1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USK (USK) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på USK er $ 1.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USK er 1.65M, med en total tilgang på 1652987.648549. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.64M.