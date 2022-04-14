USDT0 (USDT0) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USDT0 (USDT0), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USDT0 (USDT0) Informasjon USDT0 ensures fast, secure, and cost-efficient cross-chain transfers all while maintaining a strict 1:1 backing with USDT. Offisiell nettside: https://usdt0.to/ Teknisk dokument: https://docs.usdt0.to/ Kjøp USDT0 nå!

USDT0 (USDT0) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USDT0 (USDT0), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.83B $ 2.83B $ 2.83B Total forsyning: $ 2.83B $ 2.83B $ 2.83B Sirkulerende forsyning: $ 2.83B $ 2.83B $ 2.83B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.83B $ 2.83B $ 2.83B All-time high: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 All-Time Low: $ 0.975737 $ 0.975737 $ 0.975737 Nåværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Lær mer om USDT0 (USDT0) pris

USDT0 (USDT0) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USDT0 (USDT0) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDT0 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDT0 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDT0s tokenomics, kan du utforske USDT0 tokenets livepris!

