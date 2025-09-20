USD WINK (USDW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.805509 $ 0.805509 $ 0.805509 24 timer lav $ 0.998492 $ 0.998492 $ 0.998492 24 timer høy 24 timer lav $ 0.805509$ 0.805509 $ 0.805509 24 timer høy $ 0.998492$ 0.998492 $ 0.998492 All Time High $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 Laveste pris $ 0.392838$ 0.392838 $ 0.392838 Prisendring (1H) -5.37% Prisendring (1D) -6.79% Prisendring (7D) -5.40% Prisendring (7D) -5.40%

USD WINK (USDW) sanntidsprisen er $0.930645. I løpet av de siste 24 timene har USDW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.805509 og et toppnivå på $ 0.998492, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDW er $ 1.066, mens den rekordlave prisen er $ 0.392838.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDW endret seg med -5.37% i løpet av den siste timen, -6.79% over 24 timer og -5.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USD WINK (USDW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 249.62K$ 249.62K $ 249.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 586.65K$ 586.65K $ 586.65K Opplagsforsyning 268.22K 268.22K 268.22K Total forsyning 630,368.2112169181 630,368.2112169181 630,368.2112169181

Nåværende markedsverdi på USD WINK er $ 249.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDW er 268.22K, med en total tilgang på 630368.2112169181. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 586.65K.