USD CoinVertible pris i dag

Sanntids USD CoinVertible (USDCV) pris i dag er $ 1.0, med en 0.05% endring de siste 24 timene. Nåværende USDCV til USD konverteringssats er $ 1.0 per USDCV.

USD CoinVertible rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,480,655, med en sirkulerende forsyning på 6.48M USDCV. I løpet av de siste 24 timene USDCV har den blitt handlet mellom $ 0.999473(laveste) og $ 1.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.13, mens tidenes laveste notering var $ 0.978779.

Kortsiktig har USDCV beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og +0.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

USD CoinVertible (USDCV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Opplagsforsyning 6.48M 6.48M 6.48M Total forsyning 6,481,300.0 6,481,300.0 6,481,300.0

