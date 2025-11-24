US Nerite Dollar pris i dag

Sanntids US Nerite Dollar (USND) pris i dag er $ 1.002, med en 0.82% endring de siste 24 timene. Nåværende USND til USD konverteringssats er $ 1.002 per USND.

US Nerite Dollar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,687,429, med en sirkulerende forsyning på 1.68M USND. I løpet av de siste 24 timene USND har den blitt handlet mellom $ 0.999915(laveste) og $ 1.018 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.61, mens tidenes laveste notering var $ 0.931106.

Kortsiktig har USND beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og +0.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

US Nerite Dollar (USND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Opplagsforsyning 1.68M 1.68M 1.68M Total forsyning 1,684,217.02146685 1,684,217.02146685 1,684,217.02146685

Nåværende markedsverdi på US Nerite Dollar er $ 1.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USND er 1.68M, med en total tilgang på 1684217.02146685. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.69M.