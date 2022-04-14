US Degen Index 6900 (DXY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i US Degen Index 6900 (DXY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

US Degen Index 6900 (DXY) Informasjon On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets. Offisiell nettside: https://dxy6900.vip/ Kjøp DXY nå!

US Degen Index 6900 (DXY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for US Degen Index 6900 (DXY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M All-time high: $ 0.00978671 $ 0.00978671 $ 0.00978671 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00107665 $ 0.00107665 $ 0.00107665 Lær mer om US Degen Index 6900 (DXY) pris

US Degen Index 6900 (DXY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak US Degen Index 6900 (DXY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DXY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DXY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DXYs tokenomics, kan du utforske DXY tokenets livepris!

