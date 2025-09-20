US Degen Index 6900 (DXY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00171088 $ 0.00171088 $ 0.00171088 24 timer lav $ 0.00181405 $ 0.00181405 $ 0.00181405 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00171088$ 0.00171088 $ 0.00171088 24 timer høy $ 0.00181405$ 0.00181405 $ 0.00181405 All Time High $ 0.00978671$ 0.00978671 $ 0.00978671 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -5.07% Prisendring (7D) -27.29% Prisendring (7D) -27.29%

US Degen Index 6900 (DXY) sanntidsprisen er $0.00171444. I løpet av de siste 24 timene har DXY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00171088 og et toppnivå på $ 0.00181405, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DXY er $ 0.00978671, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DXY endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -5.07% over 24 timer og -27.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

US Degen Index 6900 (DXY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på US Degen Index 6900 er $ 1.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DXY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.71M.