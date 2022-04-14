US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Informasjon Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/2yFiCwdLiUfxq9PcNXQvu16QdgBFniCJP8P8gEXNpump Kjøp REBA nå!

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.70K $ 41.70K $ 41.70K Total forsyning: $ 690.04M $ 690.04M $ 690.04M Sirkulerende forsyning: $ 690.04M $ 690.04M $ 690.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.70K $ 41.70K $ 41.70K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) pris

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REBAs tokenomics, kan du utforske REBA tokenets livepris!

