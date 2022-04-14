Urolithin A ($URO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Urolithin A ($URO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Urolithin A ($URO) Informasjon
$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science.

What is Pump Science?
Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms.

What is Urolithin A?
Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a "spring cleaning." It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic.

In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we're still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

Offisiell nettside: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO
Teknisk dokument: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science

Urolithin A ($URO) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 1.51M
Total forsyning: $ 999.70M
Sirkulerende forsyning: $ 999.70M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.51M
All-time high: $ 0.144324
All-Time Low: $ 0.00139615
Nåværende pris: $ 0.00151097

Urolithin A ($URO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Urolithin A ($URO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning: Det maksimale antallet $URO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $URO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

$URO prisforutsigelse Vil du vite hvor $URO kan være på vei? Vår $URO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $URO tokenets prisforutsigelse nå!

