Urolithin A ($URO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0015977 $ 0.0015977 $ 0.0015977 24 timer lav $ 0.00165055 $ 0.00165055 $ 0.00165055 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0015977$ 0.0015977 $ 0.0015977 24 timer høy $ 0.00165055$ 0.00165055 $ 0.00165055 All Time High $ 0.144324$ 0.144324 $ 0.144324 Laveste pris $ 0.00139615$ 0.00139615 $ 0.00139615 Prisendring (1H) -0.79% Prisendring (1D) -2.02% Prisendring (7D) -9.42% Prisendring (7D) -9.42%

Urolithin A ($URO) sanntidsprisen er $0.00161348. I løpet av de siste 24 timene har $URO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0015977 og et toppnivå på $ 0.00165055, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $URO er $ 0.144324, mens den rekordlave prisen er $ 0.00139615.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $URO endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og -9.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Urolithin A ($URO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Opplagsforsyning 999.70M 999.70M 999.70M Total forsyning 999,700,096.92 999,700,096.92 999,700,096.92

Nåværende markedsverdi på Urolithin A er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $URO er 999.70M, med en total tilgang på 999700096.92. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.61M.