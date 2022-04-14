urmom (URMOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i urmom (URMOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

urmom (URMOM) Informasjon Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN. Offisiell nettside: https://urmompls.com/ Teknisk dokument: https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46 Kjøp URMOM nå!

urmom (URMOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for urmom (URMOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 698.45K $ 698.45K $ 698.45K Total forsyning: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M Sirkulerende forsyning: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 698.45K $ 698.45K $ 698.45K All-time high: $ 0.00564377 $ 0.00564377 $ 0.00564377 All-Time Low: $ 0.00136933 $ 0.00136933 $ 0.00136933 Nåværende pris: $ 0.00140982 $ 0.00140982 $ 0.00140982 Lær mer om urmom (URMOM) pris

urmom (URMOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak urmom (URMOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet URMOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange URMOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår URMOMs tokenomics, kan du utforske URMOM tokenets livepris!

