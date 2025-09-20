urmom (URMOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00149431 24 timer lav $ 0.00167886 24 timer høy All Time High $ 0.00564377 Laveste pris $ 0.00149431 Prisendring (1H) +0.48% Prisendring (1D) -8.25% Prisendring (7D) -23.18%

urmom (URMOM) sanntidsprisen er $0.00152736. I løpet av de siste 24 timene har URMOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00149431 og et toppnivå på $ 0.00167886, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til URMOM er $ 0.00564377, mens den rekordlave prisen er $ 0.00149431.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har URMOM endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, -8.25% over 24 timer og -23.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

urmom (URMOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 758.38K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 758.38K Opplagsforsyning 496.24M Total forsyning 496,239,187.6645355

Nåværende markedsverdi på urmom er $ 758.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på URMOM er 496.24M, med en total tilgang på 496239187.6645355. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 758.38K.