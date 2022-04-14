Upup Space (UPP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Upup Space (UPP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Upup Space (UPP) Informasjon UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it’s a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP’s growing user base, amplifying their projects’ visibility and user engagement. The platform’s traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming. Offisiell nettside: https://upupspace.com Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1utFH67JYy-rKBRDns1sb8_ng5TS4jPpB/view Kjøp UPP nå!

Upup Space (UPP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Upup Space (UPP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Total forsyning: $ 171.00M $ 171.00M $ 171.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.85M $ 80.85M $ 80.85M All-time high: $ 0.78226 $ 0.78226 $ 0.78226 All-Time Low: $ 0.472437 $ 0.472437 $ 0.472437 Nåværende pris: $ 0.472791 $ 0.472791 $ 0.472791 Lær mer om Upup Space (UPP) pris

Upup Space (UPP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Upup Space (UPP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UPP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UPP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPPs tokenomics, kan du utforske UPP tokenets livepris!

UPP prisforutsigelse Vil du vite hvor UPP kan være på vei? Vår UPP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UPP tokenets prisforutsigelse nå!

