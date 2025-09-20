Upup Space (UPP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.78226$ 0.78226 $ 0.78226 Laveste pris $ 0.472437$ 0.472437 $ 0.472437 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Upup Space (UPP) sanntidsprisen er $0.472791. I løpet av de siste 24 timene har UPP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UPP er $ 0.78226, mens den rekordlave prisen er $ 0.472437.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UPP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Upup Space (UPP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.85M$ 80.85M $ 80.85M Opplagsforsyning 4.05M 4.05M 4.05M Total forsyning 171,000,000.0 171,000,000.0 171,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Upup Space er $ 1.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPP er 4.05M, med en total tilgang på 171000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.85M.