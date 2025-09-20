Upup Space Pris (UPP)
Upup Space (UPP) sanntidsprisen er $0.472791. I løpet av de siste 24 timene har UPP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UPP er $ 0.78226, mens den rekordlave prisen er $ 0.472437.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UPP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Upup Space er $ 1.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPP er 4.05M, med en total tilgang på 171000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.85M.
I løpet av i dag er prisendringen på Upup Space til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Upup Space til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Upup Space til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Upup Space til USD ble $ -0.2235251135788563.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dager
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 dager
|$ -0.2235251135788563
|-32.10%
UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it’s a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP’s growing user base, amplifying their projects’ visibility and user engagement. The platform’s traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming.
