Dagens Upup Space livepris er 0.472791 USD. Spor prisoppdateringer for UPP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UPP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Upup Space livepris er 0.472791 USD. Spor prisoppdateringer for UPP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UPP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om UPP

UPP Prisinformasjon

UPP teknisk dokument

UPP Offisiell nettside

UPP tokenomics

UPP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Upup Space Logo

Upup Space Pris (UPP)

Ikke oppført

1 UPP til USD livepris:

$0.472791
$0.472791$0.472791
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Upup Space (UPP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:01:13 (UTC+8)

Upup Space (UPP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.78226
$ 0.78226$ 0.78226

$ 0.472437
$ 0.472437$ 0.472437

--

--

0.00%

0.00%

Upup Space (UPP) sanntidsprisen er $0.472791. I løpet av de siste 24 timene har UPP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UPP er $ 0.78226, mens den rekordlave prisen er $ 0.472437.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UPP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Upup Space (UPP) Markedsinformasjon

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

--
----

$ 80.85M
$ 80.85M$ 80.85M

4.05M
4.05M 4.05M

171,000,000.0
171,000,000.0 171,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Upup Space er $ 1.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPP er 4.05M, med en total tilgang på 171000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.85M.

Upup Space (UPP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Upup Space til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Upup Space til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Upup Space til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Upup Space til USD ble $ -0.2235251135788563.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0.00000000000.00%
60 dager$ 0.00000000000.00%
90 dager$ -0.2235251135788563-32.10%

Hva er Upup Space (UPP)

UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it’s a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP’s growing user base, amplifying their projects’ visibility and user engagement. The platform’s traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Upup Space (UPP) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Upup Space Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Upup Space (UPP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Upup Space (UPP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Upup Space.

Sjekk Upup Spaceprisprognosen nå!

UPP til lokale valutaer

Upup Space (UPP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Upup Space (UPP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UPP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Upup Space (UPP)

Hvor mye er Upup Space (UPP) verdt i dag?
Live UPP prisen i USD er 0.472791 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UPP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UPP til USD er $ 0.472791. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Upup Space?
Markedsverdien for UPP er $ 1.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UPP?
Den sirkulerende forsyningen av UPP er 4.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUPP ?
UPP oppnådde en ATH-pris på 0.78226 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UPP?
UPP så en ATL-pris på 0.472437 USD.
Hva er handelsvolumet til UPP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UPP er -- USD.
Vil UPP gå høyere i år?
UPP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UPP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:01:13 (UTC+8)

Upup Space (UPP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.