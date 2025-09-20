Upsorber (UP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.92% Prisendring (7D) -0.80% Prisendring (7D) -0.80%

Upsorber (UP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UP er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.92% over 24 timer og -0.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Upsorber (UP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K Opplagsforsyning 1.79T 1.79T 1.79T Total forsyning 2,565,805,152,276.0 2,565,805,152,276.0 2,565,805,152,276.0

Nåværende markedsverdi på Upsorber er $ 11.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UP er 1.79T, med en total tilgang på 2565805152276.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.74K.