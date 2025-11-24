Upheaval Finance pris i dag

Sanntids Upheaval Finance (UPHL) pris i dag er $ 0.00213899, med en 5.58% endring de siste 24 timene. Nåværende UPHL til USD konverteringssats er $ 0.00213899 per UPHL.

Upheaval Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 128,373, med en sirkulerende forsyning på 60.02M UPHL. I løpet av de siste 24 timene UPHL har den blitt handlet mellom $ 0.00212375(laveste) og $ 0.00238373 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04077558, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har UPHL beveget seg -0.13% i løpet av den siste timen og -68.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Upheaval Finance (UPHL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 128.37K$ 128.37K $ 128.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Opplagsforsyning 60.02M 60.02M 60.02M Total forsyning 918,552,102.0366532 918,552,102.0366532 918,552,102.0366532

Nåværende markedsverdi på Upheaval Finance er $ 128.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPHL er 60.02M, med en total tilgang på 918552102.0366532. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.96M.