Unvest (UNV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.304292$ 0.304292 $ 0.304292 Laveste pris $ 0.00064114$ 0.00064114 $ 0.00064114 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Unvest (UNV) sanntidsprisen er $0.00086983. I løpet av de siste 24 timene har UNV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNV er $ 0.304292, mens den rekordlave prisen er $ 0.00064114.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unvest (UNV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 678.61K$ 678.61K $ 678.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 869.83K$ 869.83K $ 869.83K Opplagsforsyning 780.16M 780.16M 780.16M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Unvest er $ 678.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNV er 780.16M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 869.83K.