Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00012704 $ 0.00012704 $ 0.00012704 24 timer lav $ 0.00013078 $ 0.00013078 $ 0.00013078 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00012704$ 0.00012704 $ 0.00012704 24 timer høy $ 0.00013078$ 0.00013078 $ 0.00013078 All Time High $ 0.00442028$ 0.00442028 $ 0.00442028 Laveste pris $ 0.00006927$ 0.00006927 $ 0.00006927 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.71% Prisendring (7D) -1.37% Prisendring (7D) -1.37%

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) sanntidsprisen er $0.00012802. I løpet av de siste 24 timene har UNVAXSPERM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012704 og et toppnivå på $ 0.00013078, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNVAXSPERM er $ 0.00442028, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006927.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNVAXSPERM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Total forsyning 999,902,502.0 999,902,502.0 999,902,502.0

Nåværende markedsverdi på Unvaxxed Sperm er $ 128.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNVAXSPERM er 999.90M, med en total tilgang på 999902502.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 128.00K.