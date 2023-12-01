UNLUCKY (UNLUCKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UNLUCKY (UNLUCKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UNLUCKY (UNLUCKY) Informasjon UNLUCKY is a memecoin and NFT project with moon dreams, and a chubbily-cheeky black cat named UNLUCKY. His laser-focused eyes, Mona Lisa smile, and a patch on his head resembling the number 13, he dares you to give your bad lucks and misfortunes the middle finger. "To the moon, my degens! Unleash your unlucky-ness and LFGoooo! May our (anti)superstitions summon the benevolent spirits of the universe to our side! Remember, fortune favors the UNLUCKY'S who dare to play with it!" Offisiell nettside: https://unlucky.fun Teknisk dokument: https://unlucky.fun/wp-content/uploads/2023/12/unlucky-blackpaper.pdf Kjøp UNLUCKY nå!

UNLUCKY (UNLUCKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UNLUCKY (UNLUCKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.68K $ 91.68K $ 91.68K Total forsyning: $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B Sirkulerende forsyning: $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.68K $ 91.68K $ 91.68K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om UNLUCKY (UNLUCKY) pris

UNLUCKY (UNLUCKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UNLUCKY (UNLUCKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNLUCKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNLUCKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNLUCKYs tokenomics, kan du utforske UNLUCKY tokenets livepris!

UNLUCKY prisforutsigelse Vil du vite hvor UNLUCKY kan være på vei? Vår UNLUCKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNLUCKY tokenets prisforutsigelse nå!

