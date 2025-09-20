Unknown AI (UNAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00018447 24 timer lav $ 0.00018541 24 timer høy All Time High $ 0.00740367 Laveste pris $ 0.00011082 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -0.15% Prisendring (7D) -5.00%

Unknown AI (UNAI) sanntidsprisen er $0.00018467. I løpet av de siste 24 timene har UNAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00018447 og et toppnivå på $ 0.00018541, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNAI er $ 0.00740367, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011082.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNAI endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og -5.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Markedsverdi $ 18.48K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.48K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Unknown AI er $ 18.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.48K.