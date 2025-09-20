UniX (UNIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.48 Laveste pris $ 0.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -7.36%

UniX (UNIX) sanntidsprisen er $0.00029051. I løpet av de siste 24 timene har UNIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIX er $ 1.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -7.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UniX (UNIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.15K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.15K Opplagsforsyning 244.91M Total forsyning 244,909,531.89180413

Nåværende markedsverdi på UniX er $ 71.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNIX er 244.91M, med en total tilgang på 244909531.89180413. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.15K.