Uniwhale (UNW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0020796 $ 0.0020796 $ 0.0020796 24 timer lav $ 0.00215064 $ 0.00215064 $ 0.00215064 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0020796$ 0.0020796 $ 0.0020796 24 timer høy $ 0.00215064$ 0.00215064 $ 0.00215064 All Time High $ 0.984857$ 0.984857 $ 0.984857 Laveste pris $ 0.00144181$ 0.00144181 $ 0.00144181 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +1.97% Prisendring (7D) +4.94% Prisendring (7D) +4.94%

Uniwhale (UNW) sanntidsprisen er $0.00214999. I løpet av de siste 24 timene har UNW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0020796 og et toppnivå på $ 0.00215064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNW er $ 0.984857, mens den rekordlave prisen er $ 0.00144181.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNW endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +1.97% over 24 timer og +4.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Uniwhale (UNW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Opplagsforsyning 8.37M 8.37M 8.37M Total forsyning 8,912,762.0 8,912,762.0 8,912,762.0

Nåværende markedsverdi på Uniwhale er $ 18.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNW er 8.37M, med en total tilgang på 8912762.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.16K.