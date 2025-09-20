Uniwhale Pris (UNW)
-0.03%
+1.97%
+4.94%
+4.94%
Uniwhale (UNW) sanntidsprisen er $0.00214999. I løpet av de siste 24 timene har UNW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0020796 og et toppnivå på $ 0.00215064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNW er $ 0.984857, mens den rekordlave prisen er $ 0.00144181.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNW endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +1.97% over 24 timer og +4.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Uniwhale er $ 18.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNW er 8.37M, med en total tilgang på 8912762.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.16K.
I løpet av i dag er prisendringen på Uniwhale til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Uniwhale til USD ble $ +0.0001335014.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Uniwhale til USD ble $ +0.0001633622.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Uniwhale til USD ble $ +0.0005897897889559659.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+1.97%
|30 dager
|$ +0.0001335014
|+6.21%
|60 dager
|$ +0.0001633622
|+7.60%
|90 dager
|$ +0.0005897897889559659
|+37.80%
Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition, - We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet. - We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading. - Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Uniwhale (UNW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Uniwhale (UNW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Uniwhale.
Sjekk Uniwhaleprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Uniwhale (UNW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNW tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-20 15:35:00
|Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.